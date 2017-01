Die süßeste Disco der Region: Lambertz Monday Night

Köln/Aachen. Zurück in die Vergangenheit: In diesem Jahr siedelt Lambertz-Alleininhaber Hermann Bühlbecker seine Lambertz Monday Night zur Internationalen Süßwarenmesse thematisch in den 80er und 90er Jahren an. Eine Gratwanderung zwischen Trash und Kult: Zum Motto „Sweet Disco“ liefen Models bei seiner Schoko-Fashionshow zu Musik aus dem Tanzfilm „Flashdance“ über den Laufsteg.

Bildergalerie Lambertz Monday Night mit Stars von Pamela Anderson bis Mario Adorf

Für die Party ließ Bühlbecker außerdem frühere Chartbreaker wie Snap! und Londonbeat wieder auferstehen. 900 Gäste hatte der Aachener „Printen-König“ zu Kölns größter Promi-Party in den Alten Wartesaal am Dom eingeladen, wie immer eine bunte Mischung aus Hollywoodstars, ihren deutschen Kollegen, Sportlern, Politikern und Nachwuchsmodels.

„Wir machen heute eine riesen Disco – und lassen das Genre nach 40 Jahren wieder aufleben“, sagte Bühlbecker. Ohne despektierlich sein zu wollen: Das Gros der Gästeliste feierte seine größten Erfolge – passend zum Motto – bereits in der Vergangenheit. Der pelzbehängte „Baywatch“-Star Pamela Anderson (49) traf im VIP-Bereich auf die leicht ergrauten US-Schauspieler George Hamilton (77, „Der Pate“) und Golden-Globe-Preisträger Rutger Hauer (73, „Blade Runner“). Auch der 67-jährige John Savage („Hair“) war gekommen und ist zum ersten Mal in Köln: „Hier ist alles viel älter als in Amerika – wundervoll!“

Zu den deutschen Stars gehörten am Montagabend unter anderem die Schauspieler Nastassja Kinski, Mario Adorf und Dieter Hallervorden. Der nutze die Gelegenheit und gratulierte dem Sportler des Jahres 2016, Fabian Hambüchen, der mit seiner Freundin Marcia da war. „Ich bin zum ersten Mal hier, ich habe gehört es ist eine coole Party“, so der Kunstturner.

Dass Pamela Anderson neben ihm Maispoulardenragout und Bio-Lachstartar verspeiste, interessierte ihn aber weniger: „Das juckt mich nicht. Ich bin vor allem wegen Laura Ludwig hier.“ Denn bei der Präsentation der Schokoladen-Kleider bei Bühlbeckers großer Modenschau war die Olympiasiegerin im Beachvolleyball am Montag der Laufsteg-Neuling.

Auf dem roten Teppich zeigten sich auch Scorpions-Frontmann Klaus Meine und Sänger Chris De Burgh. Dessen Tochter, Model Rosanna Davison, lief ebenfalls bei der Schoko-Show.

Aus dem Bundestag ließ sich Wolfgang Kubicki (FDP) sehen, auch FC-Spieler Anthony Modeste war gekommen. Mario Götze und seine Mannschaftskollegen bekamen nicht frei – Götzes Freundin, Model Ann-Kathrin Brömmel nahm’s aber locker und kam in Begleitung ihres Bruders.