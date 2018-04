Lünen - Die Spargelzeit in NRW beginnt: Die erste Stangen sind da

Lünen.

Liebhaber des Edelgemüses dürfen sich freuen: In Nordrhein-Westfalen hat die Spargelsaison begonnen. Die Ernte starte nun in ganz NRW, sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer am Mittwoch. Verbraucher können den frisch geernteten Spargel demnach sofort kaufen. Etwa 70 Prozent der landesweiten Ernte werde direkt an Verkaufsständen oder ab Hof vertrieben.