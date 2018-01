Berlin/Köln - „Die Lage ist ernst”: Zukunftssorgen bei den Keglern in NRW

Berlin/Köln. Linoleumboden, Holzvertäfelung und das Gewicht der Kugel in der Hand: Vor 30 Jahren war Kegeln noch ein Massenphänomen. Freude in geselliger Runde. Heute ist das anders. Der Sport steht nicht mehr im Fokus, das Image ist angestaubt. Das merken auch die Vereine in Nordrhein-Westfalen. Viele Clubs stehen vor dem Aus.

„Die Lage ist ernst”, sagt Horst Hülfert, Vorstand eines traditionsreichen Kölner Sportkegelvereins. Vor 30 Jahren hätten sie noch 200 Mitglieder gehabt, heute seien es nur noch 20. Und davon seien nur noch fünf aktive Spieler. Mit 78 Jahren hat sich Hülfert bereit erklärt, den Vorstand zu übernehmen. Dabei würde er die Geschäfte lieber in die Hände von Jüngeren geben. Die seien aber schlichtweg nicht da.

Wie schlecht es um die einst beliebte Sportart steht, zeigen die Zahlen für Nordrhein-Westfalen. Vor 30 Jahren zählte der Westdeutsche Kegel- und Bowlingverband noch mehr als 11.000 Mitglieder. Im Jahr 2017 waren es nur noch rund 2500. „In den letzten 15 Jahren haben wir einen stetigen Mitgliederrückgang gehabt”, berichtet Verbandschef Wilfried Rickert. Zwar habe man den Mitgliederschwund jüngst etwas bremsen können. Überraschend seien acht neue Mitglieder hinzugekommen. Von einer Trendwende will Rickert aber nicht sprechen.

Bundesweit sieht die Entwicklung ähnlich aus. „Wir waren in den 1980er Jahren mal fast 200.000 Mitglieder und haben jetzt noch 80.000 Mitglieder”, sagt Uwe Oldenburg, Chef des Deutschen Kegler- und Bowlingbundes. „Wir verlieren jedes Jahr zwischen drei und fünf Prozent.” Einen Weg, den Niedergang zu stoppen, habe bislang niemand gefunden. Beim Bowling sei es nicht besser. „Es ist das Gleiche wie beim Kegeln.”

Der Freizeitforscher Rainer Hartmann von der Hochschule Bremen sieht mehrere Gründe für den Abwärtstrend. „Es hat auch etwas mit Zeitgeist zu tun”, sagt der Professor. Kegeln sei in den 1970er Jahren eine beliebte Möglichkeit gewesen, Sport und Geselligkeit zu verbinden. Inzwischen seien etliche Gaststätten mit Kegelbahnen alt geworden, Globalisierung und Digitalisierung hätten zudem die Welt und die Ansprüche der Menschen verändert. „Wenn man Kegeln wieder hip machen wollte, müsste man es modernisieren und bräuchte andere Räume”, meint Hartmann.

Tatsächlich interessieren sich junge Menschen kaum noch für den Kegelsport. „Der größte Teil unserer Mitglieder ist 30 Plus”, bestätigt auch Wilfried Rickert. „Wir haben den Ruf einer Kneipen-Sportart. Das hält viele ab.”

Dennoch sieht Freizeitforscher Hartmann durchaus Chancen für die Sportart und verweist darauf, dass Vereine bereit sein sollten, sich zu verändern. „Sportvereine müssen flexibel sein in ihrem Angebot und sich dem Zeitgeist und den Trends anpassen.”

Genau darin sieht der Präsident des Deutschen Kegler- und Bowlingbundes das Problem. „Wir sind ein sehr konservativer Sport. Veränderungsprozesse sind im Kegelsport relativ schlecht durzusetzen”, sagt Oldenburg. Mit Blick auf die vielen älteren Kegler, die alles so lassen wollen, wie es schon immer war, sagt er: „Der Kegelsport ist in meinen Augen ein wenig zu sehr auf Tradition ausgelegt. Man sollte auch mal ein bisschen an die Zukunft denken.”