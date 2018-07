Wetter in Aachen/Düren/Heinsberg: Hitze bleibt

Region. Deutschland steht ein schweißtreibender Tag bevor - und die Temperaturen klettern weiter. Die Höchstwerte sollen am Dienstag in Aachen bis zu 32 Grad erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen auf seiner Internetseite schrieb. In anderen Teilen Deutschlands kann es bis zu 35 Grad werden. Nur im Südosten Bayerns, im höheren Bergland und an den Küsten wird es weniger heiß.

Bad Nauheim in Hessen war am Montag mit 32,7 Grad bundesweit der wärmste Ort. Dahinter folgte Lingen in Niedersachsen mit 32,5 Grad. Die Stadt im Emsland könnte Anwärter für einen neuen Jahres-Hitzerekord sein: Dort wurde am 29. Mai mit 34,2 Grad die bisher höchste Temperatur 2018 erreicht.

In den kommenden Tagen könnte es den Prognosen zufolge noch wärmer werden - mit Temperaturen von 29 bis 36 Grad am Donnerstag und Freitag. Das betrifft auch den Raum Aachen: Bis zum Samstag werden jeden Tag Temperaturen von über 35 Grad erwartet, die Waldbrandgefahr ist unverändert hoch. Auch in der Eifel ist es kaum kühler.

