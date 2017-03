Infos und Tipps für den Besuch

Adresse: Domaine des Grottes de Han, Rue J. Lamotte, 2, B-5580 Han-sur-Lesse, reservations@grotte-de-han.be, Telefon: +32(0)84/377213.

Auf www.grotte-de-han.be gibt es die detaillierten Daten der Öffnungszeiten aller Attraktionen. Es stehen auch verschiedene Kombi-Eintrittspreise für das ganze Areal zur Verfügung.

Gut gerüstet: Festes Schuhwerk und warme Kleidung werden empfohlen. Das Klima in der Höhle liegt bei konstant 13 Grad Celsius. Es sind rund 500 auf- und absteigende Stufen zu bewältigen. Die klassische Runde in der Grotte ist nicht für Rollstuhlfahrer geeignet. Angeleinte Hunde sind erlaubt. In der Grotte gibt es keine Toiletten.

Anfahrt mit dem Pkw: Knapp zwei Stunden von Aachen. Autobahn E40 Aachen – Lüttich, dann E42 nach Namur und die E411 nach Luxemburg bis Abfahrt Nr. 23 nach Han.