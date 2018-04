Freibad und Badesee: Wo man in Aachen, Düren, Heinsberg schwimmen kann

Aachen/Düren/Heinsberg. Am 1. Mai wird sie endlich eröffnet: die Freibad-Saison 2018. Auch viele Freibäder und Badeseen rund um Aachen, Düren und Heinsberg öffnen dann wieder ihre Pforten und bieten Wasserratten die Möglichkeit, unter freiem Himmel einige Bahnen zu ziehen oder in der Sonne zu entspannen. Für alle Unentschlossenen gibt es hier eine Übersicht aller Freibäder und Seen in der Region.

Freibäder und Badeseen in der Städteregion Aachen

Freibad Hangeweiher

Geöffnet vom 1. Mai bis zum 16. September.

Mai und September:

Mo.: 12 - 20 Uhr

Di. - Fr.: 6.30 - 20Uhr

Sa. - So.: 7 - 20 Uhr

Juni, Juli, August:

Mo.: 12 - 20.30 Uhr

Di. - Fr.: 6.30 - 23 Uhr

Sa. - So.: 7.00 - 23 Uhr

Am Hangeweiher 32, 52074 Aachen. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Freibad Dürwiß, Zum Blausteinsee

Geöffnet ab dem 7. Mai.

Mo., Di., Do.: 10 - 20 Uhr

Mi. und Fr.: 6.30 - 20 Uhr

Sa. - So.: 8 bis 20 Uhr

Zum Blaustein-See 8, 52249 Eschweiler. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Freibad Herzogenrath-Merkstein

Geöffnet ab dem 6. oder 10. Mai.



Mo. - So.: 7 - 20 Uhr

Buschhofer Weg 7, 52134 Herzogenrath. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Blausteinsee Eschweiler

Badestrand ganzjährig zugängig.

Blausteinsee, 52249 Eschweiler. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Freibäder und Badeseen im Kreis Heinsberg

Freibad Kirchhoven

Geöffnet vom 5. Mai bis zum 2. September.

Mit Premium-Karten:

Mo., Mi., Do.: 8 - 19 Uhr und 20 - 22 Uhr

Di. und Fr.: 6 - 19 Uhr

Sa. - So.: 9 - 19 Uhr

Tagesgäste:

Mo. - Fr.: 11 - 19 Uhr

Sa. - So.: 9 - 19 Uhr

Schwimmbadstraße 59, 52525 Heinsberg. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Ü-Bad

Geöffnet ab dem 14. Mai. Bei gutem Wetter gelten die folgenden Öffnungszeiten:

Außerhalb der Sommerferien

Mo. - Fr.: 10 - 20 Uhr

Sa. - So.: 8 - 10 Uhr

In den Sommerferien

Mo. - Fr.: 11 - 19 Uhr

Sa. - So.: 10 - 18 Uhr

Dammstraße 79, 52531 Übach-Palenberg. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Freibad Gangelt

Geöffnet ab dem 20. April.



Mo., Mi., Fr.: 6 - 19 Uhr

Di. und Do.: 6 - 20 Uhr

Sa. - So.: 7.30 - 19 Uhr

Am Freibad, 52538 Gangelt. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Naturseebad Kapbusch

Bei gutem Wetter gelten die folgenden Öffnungszeiten:

Außerhalb der Ferien:

Mo. - Fr.: 13 - 20 Uhr

Sa., So. und feiertags: 10 bis 20 Uhr

Während der Ferien:

Täglich 10 - 20 Uhr

Kapbusch, an der L364, 41836 Hückelhoven- Brachelen. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Amici Beach am Effelder See

Geöffnet von Mai bis September.

Täglich 10 - 19 Uhr ab Tagestemperaturen von 21°C.

Bruchstraße 32, 41849 Wassenberg. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Freibäder und Badeseen im Kreis Düren:

Freibad Abenden

Geöffnet ab 15. Juni



Außerhalb Sommerferien:

Mo. - Fr.: 14 - 20 Uhr

Sa. - So.: 10 - 20 Uhr



In den Sommerferien:

Mo. - So.: 10 - 20 Uhr

Rurweg 12, 52385 Nideggen. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Freibad Heimbach

Öffnet im Mai abhängig vom Wetter.



Bei gutem Wetter:

Mai, Juni, September:

Mo. - Fr.: 14 - 18 Uhr

Sa. - So.: 11 - 18 Uhr

Juli, August:

Mo. - So.: 10 - 19 Uhr



Bei schlechtem Wetter:

Mai, Juni, September:

Mo. - Fr.: geschlossen

Sa. - So.: 15 - 18 Uhr

Juli, August:

Mo. - So.: 15 - 18 Uhr

Auf Wissen Woog, 52396 Heimbach. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Freibad Jülich

Geöffnet ab dem 1. Mai.



Mo.: 7 - 19 Uhr

Di. - So.: 9.30 - 19 Uhr



In den Ferien und an Feiertagen: 9.30 - 20.30 Uhr

Bei schlechtem Wetter: 9.30 - 17 Uhr

Stadionweg 8, 52428 Jülich. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.



Freibad Vossenack

Geöffnet ab dem 19. Mai.



Mo. - Fr.: 11 - 20 Uhr (nach Wetterlage)

Di. und Do.: Zusätzlich 6.30 - 8 Uhr

Sa., So. und in den Sommerferien: 10 - 20 Uhr

Pfarrer-Dickmann-Straße 15A, 52393 Hürtgenwald. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Badesee Barmen

Ganzjährig zugänglich.

Barmener See, 52428 Jülich. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Badesee Echtz

Geöffnet vom 1. Mai bis zum 31. Oktober.

Täglich: 10 - 21 Uhr

Sommerferien: 9 - 21 Uhr

Campingstraße 50, 52355 Düren. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Badestrand Eschauel

Geöffnet vom 15. Mai bis 15. September.

Mo. - Fr. ab 10 Uhr

Sa., So. und feiertags ab 9 Uhr

Eschaueler Weg 99, 52385 Nideggen. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.

Badesee Düren

Geöffnet vom 15. Mai bis 15. September.



Täglich von 9 - 21 Uhr

Dürener Badesee, 52349 Düren. Infos und Kontaktdaten gibt es hier.