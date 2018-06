Aachen - Dialogtagung des Bistums: Wo bleibt bei künstlicher Intelligenz die Ethik?

Aachen.

Ohne geht es offensichtlich nicht mehr: „Künstliche Intelligenz ist die neue Elektrizität“, sagt Jonas Kölzer. Der 25-Jährige hat sein Master-Examen an der RWTH Aachen bereits hinter sich und mit seinem Freund Patrick Neubert vor einem Jahr das Unternehmen Polarstern Education gegründet, das seine Basis in der sogenannten Digital Church – der früheren Pfarrkirche St. Elisabeth – am Aachener Blücherplatz hat.