Deutscher Lehrerpreis auch für Gymnasium St. Leonhard in Aachen

Aachen.

Schüler aus Aachen und den Niederlanden schalten sich regelmäßig im Unterricht per Video zusammen. Für dieses Projekt haben Pädagogen nun den Deutschen Lehrerpreis 2017 bekommen. Die Schüler könnten so ihre Fremdsprachenkenntnisse trainieren, lobte der Deutsche Philologenverband am Montag.