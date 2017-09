Aachen.

„Karneval ist Lebensfreude und Kulturgut“, sagte Frank Prömpeler, Präsident des Festausschusses Aachener Karneval (AAK), bei der 9. Kulturpreisverleihung der Deutschen Fastnacht an Dr. Michael Euler-Schmidt im Rahmen der 41. Präsidialtagung des Bundes Deutscher Karneval (BDK) e.V. am Samstag in Aachen.