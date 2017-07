Aachen.

Das Smartphone vibriert, auf dem PC blinkt eine neue E-Mail auf, ein Kollege ruft an: Gerade in unserer digitalisierten Arbeitswelt lauert an jeder Ecke Ablenkung. Doch Ablenkung – selbst ein Gang zur Toilette – kann durchaus gut für unser Gehirn sein, sagt der Neurobiologe Henning Beck.