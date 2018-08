Streit um Sami A.: NRW-Justizminister sieht keine Rechtsstaatskrise

Düsseldorf.

Mindestens zwölfmal sagt Peter Biesenbach (CDU): „Und Punkt.“ Gelegentlich auch in der Variante: „Und Punkt. Dahinter können Sie noch so viele Ausrufungszeichen setzen, wie Sie wollen.“ Die Sondersitzung des Rechtsausschusses des Landtags am Montag war geprägt vom Ringen des NRW-Justizministers um einen Schlusspunkt.