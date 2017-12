Tagebaue sollen sich zu touristisch ansprechenden Gewässern entwickeln

Eschweiler/Aachen.

Wer an Sonnentagen einen Ausflug zum Blausteinsee in Eschweiler unternimmt, der bekommt vieles geboten: den Blick auf einen von wachsender Natur umrandeten See, auf kleinere Segelboote und Surfbretter. Das Angebot umfasst auch eine Wanderroute, eine Skatestrecke, einen Strand und ein Restaurant.