Bis heute tüftelt der Ingenieur gerne

Klaus Pavel wuchs in Brasilien auf, kehrte erst als 17-Jähriger mit seinem Vater nach Deutschland zurück. Bis heute ist er Honorarkonsul des südamerikanischen Landes. Pavel studierte Fertigungstechnik an der RWTH Aachen. Am 20. Oktober 1970 stieg der Ingenieur in das väterliche Familienunternehmen ein und übernahm ab 1974 als Geschäftsführender Gesellschafter die gesamte Rhein-Nadel-Gruppe. 2003 verkaufte er die letzte im Unternehmen verbliebene Nadelproduktionssparte. In seiner Freizeit tüftelt und bastelt er weiterhin gerne an zukunftsweisenden Maschinen. Im Laufe der Jahrzehnte hat er etliche Patente angemeldet.