Aachen/Offenbach.

Rainer Kalb sitzt in einem kleinen Bistro am Aachener Hauptbahnhof. Der Mittwoch war für den bekannten Sportjournalisten, der jetzt in Saint-Rémy-la-Varenne an der Loire lebt, ein besonderer Tag. Kalb war in seine alten Heimat, nach Hückelhoven-Doveren gereist, um dort mit ehemaligen Klassenkameraden den 80. Geburtstag eines Volksschullehrers ausgiebig zu feiern. Der Donnerstag begann nicht so fröhlich, der 63-Jährige strandete am Hückelhovener Bahnhof.