Der lange, schwieriger Weg zu einer europäischen Universität Von: Peter Pappert

Letzte Aktualisierung: 20. April 2018, 15:27 Uhr

Aachen. In der Diskussion über die europapolitischen Vorschläge von Emmanuel Macron geht seine Idee einer europäischen Universität häufig unter. Das mag daran liegen, dass Konkretes fehlt; deshalb hofft RWTH-Rektor Ernst Schmach- tenberg, dass der französische Präsident sein Konzept konkretisiert, wenn er am 9. Mai an der Aachener Universität mit Studenten spricht.