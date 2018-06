Aachen - Der Herr Professor aus Aachen und sein e.GO

Habilitiert an der Universität St. Gallen

Der Kölner studierte in Aachen Maschinenbau und bewältigte das Aufbaustudium zum Wirtschaftsingenieur an der RWTH. Seine Habilitation erlangte er in der Schweiz in der Zeit von 1990 bis 1993 an der Universität St. Gallen. Der 59-Jährige ist Professor am Lehrstuhl für Produktionssystematik, außerdem Direktor am dortigen Werkzeugmaschinenlabor und am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie; Schuh ist Initiator und Geschäftsführer der RWTH Campus GmbH. Er ist verheiratet und hat zwei schulpflichtige Kinder.