12.000 Arbeitsplätze geschaffen

In Zusammenarbeit mit der Provinz Limburg, die über einen gut gefüllten Geldtopf verfügt, wurden vier Campus-Projekte unter dem Label Brightlands aus der Taufe gehoben – ein Langzeitprojekt bis 2023, an dem auch Weltfirmen wie DSM, Stiftungen oder der große Pensionsfonds APG beteiligt sind. Prof. Paul: „Wir versuchen, Studierende frühzeitig mit Arbeitgebern zusammenzubringen.“

Mehr als eine Milliarde Euro hat die Provinz Limburg als Anteilseigner bei der Übernahme des Energieversorgers Essent durch den deutschen Konzern RWE erhalten, das Geld wird jetzt nachhaltig in Infrastrukturprojekte wie den vierspurigen Buitenring (440 Millionen Euro), Gewerbegebiete oder eben in Bildung in Form der Brightlands-Campus-Projekte (je 100 Millionen Euro) investiert: Big Data in Heerlen, Medizin in Maastricht, Chemie und Materialien in Geleen und Gesundheit und Ernährung in Venlo.

12.000 hochwertige Arbeitsplätze sind dort – vom Start-up bis zum Großunternehmen – angesiedelt, unter anderem für die Absolventen der Maastricht University. Erstaunlich: Das Bruttosozialprodukt in Limburg wächst derzeit ähnlich stark wie das um die Hauptstadt Amsterdam herum. Mitunter, sagt der Professor, stelle die Region ihr Licht zu sehr unter den Scheffel: „Hier ist noch viel Potenzial zu holen!“