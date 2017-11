Aachen/Bonn.

Bonn liegt zwar am Rhein und somit am Wasser, abgesehen vom Seezugang für Schiffe hat das mit dem Meer aber nicht so viel zu tun. Das Thema Ozeane erhält auf der Weltklimakonferenz in Bonn trotzdem eigene Thementage. Sie dienen dazu, Lobby zu machen für die Meere. Einerseits, weil der offizielle Gastgeber Fidschi mächtig Druck macht: Die Inselstaaten laufen in absehbarer Zeit Gefahr unterzugehen.