Bonn - Denkmalschützer: Verpatzter Start ins Kulturerbejahr

Bonn.

Der Abriss des „Immerather Doms” für die Braunkohle steht aus Sicht der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für einen misslungenen Start in das Europäische Kulturerbejahr 2018. Dass sich der Denkmalschutz trotz Energiewende nicht habe durchsetzen können, sei eine vertane Chance, stellte die Stiftung am Mittwoch in einer Mitteilung mit der Überschrift „Statt einer Traueranzeige” fest.