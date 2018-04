Demonstration in Köln verläuft weitgehend friedlich Letzte Aktualisierung: 14. April 2018, 15:08 Uhr

Köln. Eine Kundgebung des rechten Spektrums in Köln ist am Samstag weitgehend friedlich erlaufen. Etwa 200 Gegendemonstranten hätten sich an den Absperrgittern am Alter Markt versammelt und lautstark gegen die knapp 100 Teilnehmer der Kundgebung protestiert, sagte eine Polizeisprecherin.