Köln/Eschweiler.

Es ist noch früh am Morgen. Im zweiten Stock eines Tonstudios in Köln stimmen Musiker ihre Instrumente, verkabeln Verstärker und Mikrofone. In ihrer Mitte sitzt Edzard Hüneke mit Dreitagebart und schwarz-grau-melierten, lockigen Haaren, die zu einem Pferdeschwanz gebunden sind, am Flügel. Es ist ein ungewohnter Anblick und für Fans auch auf musikalischer Ebene eine Umstellung.