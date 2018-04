Staus auf Straße und Schiene am ersten Maiwochenende in NRW

Aachen/Düsseldorf. Baustellen auf Straße und Schiene in der Region und dem restlichen Nordrhein-Westfalen können für Ausflügler und Reisende am langen Wochenende zur Geduldsprobe werden. So wird am Aachener Kreuz die A544 in Richtung Europaplatz für mehrere Tage gesperrt. Auch im Bereich der vielbefahrenen A1 bei Köln kann es zu Behinderungen kommen.

Am Aachener Kreuz wird die sogenannte „Überflieger“-Brücke im Zuge der A4 abgerissen, die den Verkehr von Heerlen in Richtung Köln über die A544 leitet. Deshalb ist ab Freitagabend der Verkehr auf der A544 vom Aachener Kreuz in Richtung Europaplatz gesperrt. Die Sperrung soll bis Mittwoch, 2. Mai, 4 Uhr nachts dauern. In der Gegenrichtung steht ab Freitag, 19.30 Uhr nur eine Fahrspur über den Abzweig zur A4/A44 in Richtung Köln, Düsseldorf und Belgien zur Verfügung.

Mit massiven Einschränkungen müssen Autofahrer auch bei Köln durch Bauarbeiten am Brückenabbruch im Autobahnkreuz Köln-Nord rechnen und zusätzlich durch Wartungsarbeiten am Tunnel Lövenich. Der Tunnel und die stark genutzte Reise-Autobahn A 1 werden nach Angaben des Landesbetriebs von Freitagabend um 22 Uhr, bis Montagmorgen um 5 Uhr, komplett gesperrt. Ab Freitag kann auf der A46 in Richtung Düsseldorf zwischen den Anschlussstellen Heinsberg-Dremmen und Hückelhoven-Ost wegen einer Fahrbahnerneuerung nur ein Fahrstreifen genutzt werden.

Im Ruhrgebiet gibt es Einschränkungen auf der A40. Von Donnerstag bis Montag steht vor der Rheinbrücke Neuenkamp bei Duisburg-Homberg in Fahrtrichtung Essen weiterhin nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. „Straßen NRW” arbeitet dort an einer Wiege- und Schrankenanlage, damit Fahrzeuge mit mehr als 44 Tonnen Gewicht die Brücke nicht überqueren.

Nach einem Lkw-Brand unter einer Brücke soll die stark befahrene Autobahn 59 in Fahrtrichtung Dinslaken voraussichtlich erst ab Montag freigegeben werden, allerdings mit Einschränkungen. Zeitgleich wird nach Angaben des Landesbetriebs an der Anschlussstelle Duisburg-Meiderich die Auffahrt in Richtung Düsseldorf und die Abfahrt in Richtung Dinslaken gesperrt. Zusätzlich wird an der Anschlussstelle Duisburg-Ruhrort die Auffahrt in Richtung Dinslaken gesperrt.

Behinderungen gibt es auch im Zugverkehr: Die Mammutbaustelle zwischen Köln und Düsseldorf soll noch bis zum 19. Mai dauern. Die Bahn sieht sich nach eigenen Angaben gut im Plan. „Die härtere Hälfte beginnt aber erst”, sagt der Sprecher des Fahrgastverbandes Pro-Bahn, Lothar Ebbers. Ebbers sprach von einem „sehr ambitionierten Fahrplan”, da sich der Regionalverkehr die Gleise mit der S-Bahn teilen müsse. Statt des „sehr, sehr vollen” Regionalexpress 1 sollten Reisende auf den RE 6 über Neuss ausweichen.