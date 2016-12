Neue Aufgaben beim Zentralkomitee der Deutschen Katholiken

Christoph Stender (59, Foto: Michael Lejeune) ist Theologe, Philosoph, Religionspädagoge, Schriftsteller und Blogger. Er war früher Kaplan in Schleiden, dann 16 Jahre lang Hochschulpfarrer in Aachen, zuletzt Mentor der angehenden Religionslehrer an der RWTH Aachen.

Ab Montag ist Stender Geistlicher Rektor beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken (Zdk) in Bonn. Von seinen Aufgaben im Bistum Aachen wird er für die nächsten fünf Jahre freigestellt.

Die Rolle als geistlicher Berater erfüllt Stender seit 2005 bereits für die deutsche Sektion der Friedensbewegung Pax Christi. Für das ZdK wird er diese Aufgabe nun hauptamtlich übernehmen.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit im ZdK wird einerseits die Programmgestaltung des Kirchentages im Mai 2018 in Münster sein.

Andererseits berät er die katholischen Laien in theologischen Grundfragen – etwa dabei, wie sich Kirche weiterentwickeln kann und welche Rollen Laien in der Kirche haben sollen. „Die weitergehende zukünftige Beteiligung der Laien in Gemeinden in Fragen der Leitung“, sagt Stender, sei die zentrale Aufgabe für die Zukunft.