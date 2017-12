Bergheim - Chef der RWE-Kraftwerke: „Die Zeit der Braunkohle ist noch nicht abgelaufen“

Bergheim.

Der Tagebau ist sein Leben: Als junger Bergbau-Ingenieur fing Matthias Hartung in der Braunkohle an, als Chef der RWE-Kraftwerke geht er nun in Rente. Antje Höning traf ihn auf Schloss Paffendorf in Bergheim, ein Idyll im rauen Rheinischen Revier.