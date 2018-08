Region/Berlin - Bundesumweltministerin Schulze: RWE soll auf Rodungsarbeiten verzichten

Region/Berlin.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat den RWE-Konzern aufgefordert, während der Arbeit der Kohlekommission auf umstrittene Rodungsarbeiten am Hambacher Forst zu verzichten. Schulze sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Berlin: „Wenn ein gesellschaftlicher Konsens organisiert werden soll, dann dürfen während einer solchen Phase keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden.