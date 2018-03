Düsseldorf - Bundesregierung: Noch keine Entscheidung für Castoren in Ahaus

Düsseldorf.

Über eine mögliche Zwischenlagerung von Atommüll in Ahaus im Münsterland ist nach Angaben der Bundesregierung noch keine Entscheidung gefallen. „Es wurden bislang keine abschließenden Festlegungen getroffen”, hieß es am Samstag in einer Mitteilung des Bundesministeriums für nukleare Sicherheit.