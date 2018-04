Düsseldorf/Essen/Dortmund - Bundespräsident fordert bei NRW-Besuch mehr Wertschätzung für Ausbildung

Düsseldorf/Essen/Dortmund. Digitale Kompetenz, mehr Auslandserfahrung und Studienmöglichkeiten: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Düsseldorf mit Spitzenvertetern von Verbänden und Kammern über Wege diskutiert, mehr Wertschätzung für die berufliche Bildung in Deutschland zu erreichen.

„Selten war die bildungspolitische Debatte geprägt durch ein Thema, was immerhin die Hälfte unserer jungen Menschen betrifft”, sagte Steinmeier am Freitag. Fünf Tage lang war er mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender durch sechs Bundesländer gereist.

„Neben der beruflichen Qualifikation werden neue Tugenden immer wichtiger”, sagte Steinmeier. Dazu gehörten soziale Kompetenz und digitale Affinität. „Das muss sich auch in der Ausbildung widerspiegeln.” Es sei zudem Zeit, dass viel mehr Lehrlinge und Auszubildende die Chance auf einen Auslandsaufenthalt bekämen. „Denn Europa ist der Arbeits- und Dienstleistungsmarkt der Zukunft.” Der Bundespräsident lobte die mittlerweile größeren Karrieremöglichkeiten nach einer Ausbildung. „Unser Bildungssystem ist heute durchlässiger als in der Vergangenheit.”

In Essen besuchten die beiden das Pilotprojekt „Eine Chance für Geflüchtete”. Dabei werden 22 Flüchtlinge zu Arzthelfern ausgebildet. 19 von ihnen machen zunächst ein einjähriges Praktikum und beginnen dann eine reguläre Ausbildung zum „Medizinischen Fachangestellten”. Die übrigen drei bekamen von Anfang an Ausbildungsverträge. Die 19 Frauen und 3 Männer arbeiten in Arztpraxen und Kliniken. Der Kontakt zwischen Flüchtlingen und Arztpraxen kam nach einer ausführlichen Vorauswahl durch ein Speed-Dating zusammen. Die jungen Menschen kommen aus Syrien, dem Iran und dem Irak.

Beispiel Rohat Mahmoud: Die 19-jährige Syrerin macht gerade ein Praktikum in einer Frauenarztpraxis. Einen Ausbildungsvertrag ab Juli hat sie schon in der Tasche. „Dadurch fällt es mir viel leichter, meinem Traum von einem Medizinstudium näher zu kommen”, sagt sie. Ihr Ausbilder, der Frauenarzt Heiko Löser, ist hochzufrieden mit ihr. Im angespannten Arbeitsmarkt habe man mit Hilfe des Projekts eine motivierte neue Mitarbeiterin gewinnen können, sagte er. Steinmeier zeigte sich nach Gesprächen mit Projektmitarbeitern und Auszubildenden beeindruckt, „wie erfolgreich dieses Projekt tatsächlich funktioniert”.

Träger des Pilotprojekts ist eine Vermittlungseinrichtung namens Kausa, die sich für mehr Ausbildung unter Migranten und Flüchtlingen einsetzt. Beteiligt sind auch die Ärztekammer Nordrhein, das Jobcenter der Stadt Essen sowie die Agentur für Arbeit.

Am Nachmittag besuchten Steinmeier und Büdenbender abschließend noch eine Gesamtschule in Dortmund. Am Freitag endete die bundesweite „Woche der beruflichen Bildung”, für die das Präsidentenpaar die Schirmherrschaft übernommen hatte.