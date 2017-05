Viele Schützen treffen sich in der Region

Der 62. Bundesköniginnentag des Bundes Historischer Deutscher Schützenbruderschaften (BHDS) findet vom 26. bis 28. Mai in Düren statt. Höhepunkt ist am Sonntag der große Festumzug durch die Innenstadt, zu dem 200 Königinnen und 5000 Schützen aus dem Verbandsgebiet erwartet werden.

Elke Uerlings-Heidbüchel (Foto: Martina Binz), wird als Diözesankönigin des Diözesanverbands Aachen am Sonntag, 11. Juni, in Kreuzau im Kreis Düren mit dem Diözesankönigsfest geehrt. Zum großen Festumzug werden die Bruderschaften aus der gesamten Diözese Aachen mit etwa 1000 Schützen erwartet. Elke Uerlings-Heidbüchel will sich nun für das Europaschießen 2018 qualifizieren.

Das 75. Bundesfest des BHDSfindet vom 8. bis 10. September in Heinsberg statt. Zum Festumzug am Sonntag werden 35 000 Schützen und 100 Musikkapellen aus dem Verbandsgebiet erwartet. Die Feierlichkeiten finden am Samstag und Sonntag auf dem Festplatz Gangolfusstraße statt.

Infos im Internet:

www.bund-bruderschaften.de