Buir - „Bündnismobil“ der Initiative „Buirer für Buir“ ausgebrannt

Buir.

In der Nacht zum Sonntag ist in der Merzenicher Straße in Buir das sogenannte „Bündnismobil“ ausgebrannt, das in den vergangenen Wochen von Braunkohle-Protestlern für die Mahnwache am Hambacher Forst genutzt worden war. Das teilte die Initiative „Buirer für Buir“ am Sonntag mit.