Region - Bücher- und Kunstbörse des Zeitungsverlags bringt 8500 Euro für den guten Zweck

Region.

Zum 16. Mal hat der Zeitungsverlag Aachen am Wochenende seine Bücher- und Kunstbörse im Alten Rathaus in Würselen veranstaltet. Der Erlös – in diesem Fall rund 8500 Euro – kommt dem Verein „Menschen helfen Menschen“ zugute, der unverschuldet in Not geratene Menschen und Institutionen in der Region unterstützt.