Düsseldorf - Bruttoverdienst in Privatwirtschaft höher als im Öffentlichen Dienst

Düsseldorf.

Der durchschnittliche Bruttoverdienst der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen war 2017 niedriger als der von Angestellten in der Privatwirtschaft. Wie das Statistische Landessamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte, kamen in Vollzeit im öffentlichen Dienst Tätige im Schnitt auf 48.533 Euro pro Jahr.