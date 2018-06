Aachen - Brustkrebs: Ängste abbauen, informieren und neue Wege aufzeigen

Informationen

und Anmeldung

Patientenforum „Sicherheit & Lebensqualität“ des Brust-Centrums Aachen/Kreis Heinsberg im Kommunikationszentrum des Marienhospitals Aachen, Zeise 4, am Samstag, 9. Juni, 9-14 Uhr, Anmeldung 0241/60061651 oder per Fax: 0241/60061659.

Fragen: Im Anschluss an die Vorträge beantworten die Referenten in kleinen Gruppen Fragen der Zuschauer. Hierzu kann man sich anmelden unter 0241/60061651 oder per E-Mai: brustcentrum@marienhospital.de.

Der Eintritt ist frei.