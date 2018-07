Köln/Brüssel - Brussels Airlines soll Langstreckenflüge von Eurowings steuern

Köln/Brüssel. Die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines soll künftig das gesamte Langstrecken-Geschäft der konzerneigenen Billigmarke Eurowings steuern. Die Fluglinie aus Brüssel werde ab 2019 zum Langstrecken-Kompetenzzentrum der Eurowings-Gruppe, kündigte das Unternehmen am Montag an.

Die Kurzstreckenflüge von Eurowings und Brussels würden künftig aus Köln gesteuert. Die Lufthansa hatte bereits vor längerem entschieden, Brussels in die Eurowings-Gruppe einzugliedern. Offen war noch, welche Seite dabei welche Zuständigkeiten erhält.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat sich durch die Übernahme großer Teile der insolventen Air Berlin zum drittgrößten Billigflieger Europas gemausert. Die Integration von so vielen Flugzeugen und Besatzungen seit Jahresbeginn sorgte jedoch für so viele Ausfälle und Verspätungen, dass sich der Konzern zu einer öffentlichen Entschuldigung gezwungen sah.

Eurowings bietet Billigflüge auch zu touristischen Zielen auf der Langstrecke an, hatte hier aber in der ersten Zeit auch mit herben Problemen im laufenden Betrieb zu kämpfen. Inzwischen fliegt auch Brussels Airlines für Eurowings von Düsseldorf nach New York, Fort Meyers und Miami.

Der erfolgreiche Start dieser Strecken zeige die Kompetenz der belgischen Airline im Langstreckengeschäft, sagte Eurowings-Chef Thorsten Dirks.