Brückenbauarbeiten: Streckensperrung zwischen Langerwehe und Düren

Langerwehe.

Die von der Deutschen Bahn angekündigten Brückenbauarbeiten zwischen Aachen und Köln haben größere Auswirkungen als angenommen: Die Streckensperrung zwischen Langerwehe und Düren wird am Dienstag nicht wie ursprünglich angekündigt bis 10 Uhr am Dienstag, sondern bis 4 Uhr am Mittwochmorgen andauern.