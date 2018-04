Brückenabriss am Kreuz Aachen: A544-Sperrung sorgt für Staus

Aachen. Der „Überflieger“ am Aachener Kreuz ist Geschichte. Zumindest fast. Denn wer heute durch das Autobahnkreuz fährt, sieht – wenn alles nach Plan gelaufen ist – allerhöchstens noch die Schuttreste am Boden liegen. Dank der Behelfsbrücke rollt der Verkehr dennoch ungestört auf der Autobahn 4 ins Kreuz.

Seit Monaten liefen die Planungen für den komplizierten Abriss des Überführungsbauwerks der A4 über die A544. Alles wurde bis ins letzte Detail geplant. Denn den Verantwortlichen blieben nur 106 Stunden, um das 133 Meter lange Bauwerk aus dem Jahr 1968 dem Erdboden gleich zu machen und die Fahrbahn wieder besenrein zu hinterlassen.

Bereits am Freitagabend wurde die A544 in Richtung Europaplatz voll gesperrt, was dazu führte, dass sich der Verkehr auf der A4 zu Stoßzeiten bis ins Autobahnkreuz staute. 3500 Tonnen „Recycling-Material“ wurden auf der Fahrbahn der gesperrten A544 verteilt, um sie vor herunterstürzenden Teilen und dem Gewicht der Abbruchmaschinen zu schützen. „Wir haben noch in der Nacht angefangen, die Kragarme abzubrechen“ berichtete der Geschäftsführer der Abbruchfirma, Johannes Schlenter. Damit der Zeitplan eingehalten werden kann, werde rund um die Uhr gearbeitet – auch am Tag der Arbeit.

Insgesamt acht Bagger rückten ab dem frühen Samstagmorgen dem „Überflieger“ zu Leibe. Zwar verfüge die Firma Schlenter über genügend Maschinen, jedoch erfordere eine Brücke wie diese weitaus stärkeres Gerät. Daher holte man sich Unterstützung beim befreundeten Unternehmen Heermann aus dem Münsterland, deren größte Maschine satte 70 Tonnen auf die Waage bringt.

Mit einem sieben Tonnen schweren Meißel lockert der Gigant den Beton und zerrupft anschließend Beton und Bewehrung mit einer speziellen Abbruchschere, die mit einer Kraft von über 800 Tonnen zugreifen kann. Was kinderleicht und willkürlich aussieht, ist in Wirklichkeit eine anspruchsvolle Aufgabe.

Sollbruchstelle in Hohlkasten

„In jedes der vier Brückenfelder müssen die Baggerfahrer eine Sollbruchstelle in den Hohlkasten einbringen“, erklärte Schlenter, der vor Ort die Arbeiten koordiniert. Vom Statiker sei alles genau vorgegeben, und das habe auch seinen Grund, wie Projektleiter Ernst Gombert vom Landesbetrieb Straßenbau NRW erläuterte: „Wir haben es hier mit einer Brücke zu tun, die einen Links-Bogen und ein leichtes Quergefälle hat. Da muss man darauf achten, dass die Brücke während der Abbrucharbeiten nicht wegkippt.“ Um dies zu verhindern habe man zur Sicherheit eine „Kippsicherung“ in Form von massiven Holzstapeln eingebaut. „Die ganzen Abbrucharbeiten werden von Fachleuten begleitet, die jeweils eingreifen können, falls etwas nicht richtig laufen sollte“, sagte Gombert.

So grazil und feinfühlig die Baggerfahrer ihre Maschinen auch bewegten, zum Schluss half dennoch nur rohe Gewalt, um der Brücke den Garaus zu machen. „Der Beton ist sehr stark bewehrt und hat eine hohe Festigkeit, deswegen gibt er nicht so leicht auf“, bemerkte Schlenter.

Zunächst sollte der Überflieger gar nicht neu gebaut werden. Weil sich aber eine Sanierung nicht rechne, wurde im Mai 2012 entschieden, dass die Brücke abgerissen werden muss.

Allerdings ist die geplante neue Brücke ins Autobahnkreuz hinein eine Herausforderung für die Ingenieure. Sie wird 172 Meter lang, 24 Meter breit und damit nochmals um etwa 39 Meter länger sowie um 7,50 Meter breiter als das alte Bauwerk, und erhält außerdem vier statt bisher zwei Fahrstreifen. Trotz der größeren Dimensionen kann die neue Brücke auf nur insgesamt fünf Punkten ruhen.

Kopfzerbrechen bereitet den Ingenieuren vor allem die mittlere Stütze. Diese muss wie bisher auf dem schmalen Mittelstreifen der A544 errichtet werden, was die Dimensionierung erheblich beschränkt. Schon im Herbst sollen die Arbeiten für den 14,5 Millionen Euro teuren Neubau beginnen. Ende 2020 soll dann der Verkehr über die neue Brücke fließen.

Darüber machen sich Johannes Schlenter und sein Team aber noch keine Gedanken, denn sie beschäftigt zurzeit ganz anderes: 4000 Tonnen Abbruchmaterial und die 3500 Tonnen Material vom Fallschutzbett müssen schnellstmöglich abgefahren werden. „Das sind rund 300 Lkw-Ladungen“, schilderte Schlenter. Auch diese Arbeiten mussten zuvor mit sämtlichen Behörden abgestimmt werden. „Wir haben schon einige Brückenabbrüche gemacht, aber vom Umfang her ist dieser besonders anspruchsvoll.“