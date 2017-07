Aachen/Heinsberg.

An der Kölner Uni findet am Donnerstag ein Aktionstraining statt, Menschen, die sich an den massenhaften „Ende Gelände“-Protesten gegen die Braunkohletagebaue im Rheinischen Revier beteiligen wollen, können sich dort gewissermaßen schulen lassen: erfolgreich Blockaden errichten, Polizeiketten „durchfließen“, Widerstand bei Räumungen leisten, so steht es in der Ankündigung.