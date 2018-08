Düsseldorf - „Brandgefährlich”: Wieder viele Handy-Sünder am Steuer

Düsseldorf.

Die Polizei hat im ersten Halbjahr 2018 in NRW 81.000 Handy-Sünder am Steuer ertappt. Das sind ungefähr so viele wie in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres, als gut 83.000 Fälle registriert wurden. Es sei eine beängstigend hohe Zahl, sagte dazu am Mittwoch ein Sprecher des NRW-Innenministeriums in Düsseldorf.