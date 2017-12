Köln - Brand im Mehrfamilienhaus: Bewohnerin flüchtet über Feuerleiter

Köln.

Ein Weihnachtsbaum hat in einem Kölner Wohnhaus vermutlich Feuer gefangen und damit einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer in einem Zimmer der Wohnung breitete sich auf das gesamte Mobiliar aus, konnte jedoch schnell gelöscht werden, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte.