Bonn - Bonner stimmen gegen Schwimmbad-Neubau

Bonn.

Ein schriftlicher Bürgerentscheid hat in Bonn den geplanten Neubau eines Hallenbads gestoppt. An der Abstimmung beteiligten sich mehr als 106.000 Einwohner, wie die Stadt am Samstag nach Auszählung der Stimmen mitteilte. Der Bürgerentscheid ersetzt den Beschluss des Stadtrats, der erst Ende Dezember 2017 für den Bau des Schwimmbads votiert hatte.