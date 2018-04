Bonn - Bonner Kongresszentrum: Gericht entscheidet über Schadenersatz-Klage

Bonn.

Im Schadenersatz-Prozess um den Bau des Bonner Kongresszentrums will das Landgericht am Mittwochvormittag ein Urteil verkünden. In dem Zivilverfahren klagt die Stadt Bonn gegen den früheren Investor des ursprünglichen Vorzeigeprojekts, das dann zum Millionendesaster wurde. Es geht um die Frage, ob der Stadt grundsätzlich Schadenersatz zusteht.