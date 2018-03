Informationen

„Haus der Geschichte“, Museumsmeile Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn U-Bahn Linien 16, 63, 66 – Haltestelle „Heussallee/Museumsmeile“, Eintritt frei, www.hdg.de/haus-der-geschichte

Der AudioGuide kann in den Sprachen Deutsch und Englisch kostenlos am Informationsschalter ausgeliehen werden. An 34 Stationen gibt es einen Überblick über die Dauerausstellung „Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945“.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9-19 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertag 10-18 Uhr, Montag geschlossen.

„Deutsche Mythen seit 1954“: Die Sonderausstellung wird noch bis zum 16. Oktober 2018 gezeigt.

Die Entfernung von Aachen beträgt zirka 100 Kilometer.

