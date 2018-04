Düsseldorf - Bomben und Lerchen: Ed Sheeran-Konzert mit Hindernissen

Düsseldorf. Erst sorgten brütende Feldlerchen für Ärger, dann kamen Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des Flughafens in Essen/Mülheim. Bei den Vorbereitungen für das einzige Konzert des britischen Popstars Ed Sheeran am 22. Juli in Nordrhein-Westfalen gibt es seit Monaten immer neue Probleme.

Mehr zum Thema

Dabei hat der 27-Jährige derzeit einen Lauf. In dieser Woche gelang es dem Musiker als erstem Künstler überhaupt, in Deutschland mehr als eine Milliarde Mal gestreamt zu werden bei Anbietern wie „Spotify”. Der Brite wurde am Donnerstag beim Deutschen Musikpreis „Echo” zudem gleich dreifach ausgezeichnet. Doch bei der Planung für den Auftritt gab es immer wieder neue Hürden.

Feldlerchen verhindern Konzert am Flughafen

Die ersten Probleme begannen im Februar. Das Konzert war ursprünglich auf dem Gelände des Flughafens Essen/Mülheim für Ende Juli geplant. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) protestierte erfolgreich wegen dann brütender Feldlerchen. Eine Lösung zeichnete sich ab: Der seltene Vogel sollte vorübergehend umgesiedelt werden. Vorgesehen waren dafür alternative Brutplätze in der Nähe des Geländes. Die Vögel sollten bereits im März umziehen. „Ein vorsätzlicher Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz” könne nicht im Interesse der Stadt liegen, erklärte Josef Tumbrinck, Vorsitzender des NABU NRW.

Dann tauchte aber schon das nächste Problem auf: Bilder zeigten, dass sich auf dem Flughafengelände möglicherweise mehr als 100 Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg befinden könnten. Die Stadt Essen gab auf Anfrage bekannt, dass pro Verdachtsfall 30 Bohrungen hätten durchgeführt werden müssen. „Die Situation mit den Blindgängern war nicht absehbar”, sagte eine Sprecherin der Stadt Essen. Auf dem Gelände habe zuvor noch nie ein Konzert stattgefunden, wie der Flughafen Essen/Mülheim sagte. Karten für das Konzert gingen bereits Monate vorher in den Verkauf. „Wir haben uns mehrere Jahre nach so einem großen Konzert gestreckt”, erklärte der Flughafen.

Auch die Alternative sorgt für Probleme

Der Veranstalter FKP Scorpio suchte nach Alternativen und fand diese in Düsseldorf. Dort soll nun das Konzert des Briten, wie geplant, am 22. Juli stattfinden. Der Musiker ist als Einweihungskünstler für den neuen „D.Live Open Air Park” vorgesehen. Die nahliegende Esprit Arena im Norden der Landeshauptstadt ist zu klein für das Konzert, zu dem 80.000 Fans erwartet werden.

Doch auch hier gibt es Probleme. Das Baugenehmigungsverfahren für das Gelände ist noch nicht durch. Nach WDR-Berichten wird es darüber im Juni eine Entscheidung geben. Die städtische Tochtergesellschaft Düsseldorf, Congress, Sport und Event GmbH (DCSE) geht von einer positiven Entscheidung aus: „Wir halten die Auflagen ein und zweifeln nicht an einer positiven Entscheidung des Baugenehmigungsverfahrens”, teilte der Geschäftsführer von D.Live, Michael Brill, mit. Allerdings gibt es noch ein Problem: Auf dem Gelände müssen rund 100 Bäume gefällt werden, um Platz für den Ausbau zu machen.

Um die Natur möglichst zu schonen, sollen 60 weitere, noch jüngere Bäume umgepflanzt werden. Am Freitag wurde mit der Umpflanzung schon begonnen. Sie werden in eine städtische Baumschule gebracht. Sollte der Bau allerdings scheitern, kommen die Bäume zurück auf den Messeparkplatz. Witterungsbedingt muss die Umpflanzungsaktion bis Ende April über die Bühne sein, erklärte D.Live.

Wenn das Konzert am 22. Juli planmäßig läuft, könnte es für Besucher voll werden: Es ist zugleich der letzte Tag der Rheinkirmes in Düsseldorf.

Beim Blick auf die Homepage des Musikers scheint der Standortwechsel noch nicht angekommen zu sein. Dort steht als Ort weiterhin das 20 Kilometer entfernte Essen/Mülheim. Im Juli wollen da aber die Feldlerchen brüten.