Aachen.

Ralf Schnell ist viel unterwegs in diesen Tagen, ein gefragter Experte in Sachen Heinrich Böll. In seinem Essayband „Böll und die Deutschen“ wirft der Literaturwissenschaftler einen Blick auf das nie einfache Verhältnis des Schriftstellers zu seinem Heimatland. Mit ihm sprach unser Redakteur Hermann-Josef Delonge.