Aachen - Bluttat an Jülicher Straße: Ehemann unter Mordverdacht in Haft

Aachen. Drei Tage nach der gewaltsamen Tötung einer Frau in einer Wohnung an der Jülicher Straße in Aachen hat die Staatsanwaltschaft neue Einzelheiten zum Fall veröffentlicht. Der am Montag in Düren festgenommene Lebensgefährte der Getöteten sitzt unterdessen unter Mordverdacht in Haft.

Video Tote Frau an der Jülicher Straße: Lebensgefährte unter Verdacht Mehr zum Thema

In den Räumen des mehrstöckigen Gebäudes müssen sich demnach am Sonntagabend furchtbare Szenen abgespielt haben. Mit Gewalt hatte sich der 36-Jährige nach Angaben der Sprecherin der Staatsanwaltschaft Katja Schlenkermann-Pitts Zugang zu der Wohnung seiner getrennt von ihm lebenden Ehefrau in dem Mehrfamilienhaus verschafft. In der Wohnung habe er die Frau mit „brachialer Gewalt“ angegriffen. Die 34-Jährige starb noch vor Ort an den Folgen.

Der Täter flüchtete, die Polizei löste eine Fahndung nach ihm aus. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte er dann am Montag in Düren festgenommen werden.

Der Mann wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aachen der Haftrichterin vorgeführt, die umgehend Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erließ.

Nach Informationen unserer Zeitung hatte es in der Wohnung häufig heftige Auseinandersetzungen gegeben. Die Polizei habe mehrfach wegen „häuslicher Gewalt“ ausrücken müssen. Die Polizei hatte diese Angaben zunächst nicht bestätigt.