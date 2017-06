Bläserphilharmonie mehrfach in der Region zu sehen

Region. Die Bläserphilharmonie Aachen, eines der studentischen Orchester Aachen, ist in nächster Zeit fünf Mal in der Region zu sehen. Das Orchester spielt am Freitag, 9. Juni, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 11. Juni, um 17 Uhr in der Aula im Hauptgebäude der RWTH Aachen, Templergraben 55.

Am 9. Juli spielt das Ensemble in Margraten in den Niederlanden, am 21. Juli gemeinsam mit dem Simón-Bolívar-Orchester aus Venzuela, einem der besten Jugendorchester der Welt, im Aachener Eurogress. Die Bläserphilharmonie hat sich überdies für den World Music Contest (WMC) in Kerkrade qualifiziert, für den weltweit bedeutendsten Blasmusikwettbewerb, der vom 6. bis 30. Juli stattfindet. Am 23. Juli wird das Aachener Ensemble als eines von zwei deutschen Orchestern in der höchsten Schwierigkeitsstufe gegen 21 weitere internationale Blasorchester antreten.