Region - Bis zu 39 Grad: NRW erwartet vorerst heißesten Tag des Jahres

Region. Die Hitze gönnt NRW keine Verschnaufpause - im Gegenteil: die Temperaturen steigen weiter und werden im Laufe des Donnerstags eine bisherigen Höchstwert in diesem Jahr erreichen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine weitere amtliche Warnung vor Hitze ausgegeben. Sie gilt bis mindestens Freitag, allerdings soll es zum Wochenende hin noch etwas heißer werden.

Die Meteorologen erwarten für Donnerstag zunächst Höchsttemperaturen von bis zu 39 Grad, das wäre dann der vorerst heißeste Tag des Jahres. Laut Vorhersage soll es sich vor allem im Raum Düsseldorf, Köln und Duisburg besonders aufheizen. In Aachen, Düren und Heinsberg erreicht das Thermometer bis zu 37 Grad. Vereinzelte Wärmegewitter am Nachmittag dürften vom Niederrhein in Richtung Eifel ziehen, aber kaum für Abkühlung sorgen. Örtlich sei Starkregen möglich. Die Waldbrandgefahr sei dennoch unverändert hoch.

In der Region um Aachen bleibt es laut eifelwetter.de wohl trocken. Die Meteorologen erwarten zwischen elf und 13 Sonnenstunden.

Auch am Freitag wird es laut DWD nicht kühler. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Freitag verbreitet Sonnenschein und Höchsttemperaturen bis 38 Grad, vor allem am Wochenende dann einige Wolken und Gewitter. „Die Nächte kühlen nur leicht ab”, sagte ein Meteorologe. „Wir erwarten vor allem in den Städten tropische Nächte mit Temperaturen bis 23 Grad.” Während im äußersten Osten und Südosten Deutschlands auch mal kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr drohen, soll in der Region der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht werden. Der Hitze-Rekord aus dem Jahr 2003 wird laut DWD bis zum Wochenende aber nicht gebrochen. Damals erreichte der Stadtteil Merkenich in Köln schweißtreibende 39,6 Grad.