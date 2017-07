Aachen/Düren/Heinsberg. .

Die Einbruchszahlen in der Region sind im ersten Halbjahr 2017 spürbar zurückgegangen. Das haben die Polizeibehörden in Aachen, Düren und Heinsberg am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Die Beamten führen die Entwicklung auf erhöhte Polizeipräsenz, Erfolge gegen einzelne Banden und intensivere Personenkontrollen zurück.