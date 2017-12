Mönchengladbach - Big Air Festival: 16.000 Zuschauer sehen Spektakel im Hockeypark Mönchengladbach

Mönchengladbach. Als Snowboarder Marcus Kleveland nach einem besonders spektakulären Sprung sicher landet, zeigt das Big Air Festival im Hockeypark Mönchengladbach, was es so besonders macht: 8000 Zuschauer applaudieren, jubeln, pfeifen. So viel begeistertes Publikum – insgesamt 16.000 Fans an diesem Wochenende – haben selbst Weltklasse-Freestyler wie Kleveland, der aus Norwegen stammt, selten.

„Ich bin superglücklich“, sagt der spätere Sieger des Weltcup-Springens. Und auch der Moderator ist aus dem Häuschen: „Ist das geil hier! Der Ski- und Snowboard-Freestyle-Zirkus sagt danke, dass er hier sein darf.“

Keine Frage, dass die Besucher danach noch einmal mindestens genauso laut werden. Zu denen, die am Samstagabend in den Sparkassenpark gekommen sind, zählt Vadim Harms mit Tochter Katharina. Die beiden sind zum ersten Mal da. „Die Stimmung ist super“, sagt Vadim Harms, „außerdem kann man von überall sehr gut sehen.“ Er ist vor allem wegen der Snowboarder gekommen, Tochter Katharina (13) freut sich am meisten auf Rapper Cro. Dass es eisig kalt ist, stört die beiden nicht. „Das passt ja zum Event“, meint Vadim. Und aus der Not machen sie sogar eine Tugend: Die orangefarbene Fleecedecke, die sie sich auf dem Gelände gekauft haben, wird beim Sprung eines niederländischen Freestylers kurzerhand zum Fanartikel umgewandelt.

Zuschauerrückgang wird analysiert

Hellauf begeistert ist auch am Tag danach noch Veranstalter August Pollen, Geschäftsführer der Skihalle Neuss. „Die Organisation war top, alle – von Athleten über Sponsoren bis hin zu Verbänden und Zuschauern – waren total zufrieden.“ Besonders die Neupositionierung der Bühne sei gelungen: Von überall habe man Rampe und Bühne gleichzeitig im Blick gehabt. „Ein solches Event mit Musik-Acts und Spitzensport gibt es sonst nirgendwo auf der Welt“, sagte Pollen.

Ähnlich sieht das auch Michael Hilgers, Geschäftsführer des Sparkassenparks. „Die Kombination aus Rampe, Bühne, Licht und Event ist spektakulär und einzigartig“, sagt Hilgers – der gleichwohl zugibt, dass die Organisatoren mit etwas mehr Zuschauern gerechnet hatten. Woran es lag, dass mit insgesamt 16.000 Besuchern knapp 2000 weniger kamen als bei der Premiere 2016, soll deshalb in den kommenden Wochen analysiert werden.

Jetzt gehe es erst einmal darum, die Rampe sicher abzubauen und das „tolle Wochenende Revue passieren zu lassen.“ Positive Bilanz zog auch das Rote Kreuz – anders als 2016 habe es weder verletzte Sportler noch Zuschauer gegeben, sagte Einsatzleiter René Hartmann am Sonntag.

Den Abbau der Rampe übernimmt eine Gerüstbaufirma. Damit die anrücken kann, muss aber erst der Schnee abtransportiert werden. „Dazu werden die Netze, die den Schnee auf der Rampe halten, gelöst“, erklärt Pollen. „Dann geht der Schnee wie eine Lawine ab.“ Das war für Sonntag geplant. Anschließend wird das kalte Nass auf eine Wiese gebracht, wo es abtauen kann. Ab heute wird dann die Rampe demontiert, bis Freitag soll das dauern. Danach könne man sich auf die Planung für das nächste Jahr konzentrieren. „Die Voraussetzungen sind da, die Verträge laufen noch drei Jahre“, sagt Pollen.

Einen Termin gibt es noch nicht – die ersten Zuschauer aber schon. Vadim Harms und Tochter Katharina sind sich sicher, dass sie wiederkommen, wenn es erneut spektakuläre Sprünge und Musik gibt.