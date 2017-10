Monschau.

Ganz am Ende des Verfahrens wand sich Richterin Britta Güldenberg noch einmal an den Angeklagten Dieter B. Es klang fast wie eine Klage. „Bei Ihnen möchte ich nicht gerne ein Tier sein.“ Das Amtsgericht Monschau verurteilte den Tierquäler aus Mützenich am Montagnachmittag zu einer einjährigen Bewährungsstrafe und 150 Stunden Sozialhilfe.