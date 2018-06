Mönchengladbach - Bett der Eltern in Flammen: Psychisch kranker Sohn kommt vor Gericht

Mönchengladbach.

Ein psychisch kranker Mann muss sich wegen einer Explosion in einem Wohnhaus in Mönchengladbach vor Gericht verantworten. Das teilte das Landgericht am Freitag mit. Der damals 22-Jährige soll im Dezember ein Feuer in der Wohnung seiner Familie gelegt haben, bei dem es zu einer Verpuffung kam. Neun Menschen in dem Mehrfamilienhaus erlitten leichte Rauchvergiftungen.